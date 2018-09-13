Более 60 участников соревновались сегодня, 13 сентября, на областном конкурсе водителей автобусов в Сертолово, который проходил в 15-й раз.

На несколько часов специализированная площадка военного полигона превратилась в автотрассу, на которой представители 13 компаний состязались в мастерстве. Водителей оценивали по нескольким критериям. Лучшие из лучших не только соревновались в скоростном маневрировании, но и ответили на два десятка вопросов, связанных со знаниями правил дорожного движения и азами управления автобусом.

Любопытно, что в этом году в рамках конкурса состоялась выставка ретроавтобусов. Здесь можно было увидеть выпущенные еще в 80-х «Икарусы» и ЛАЗы.