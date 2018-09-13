Вакцинация против гриппа стартовала во Всеволожском районе

Во Всеволожском районе начали делать прививки от гриппа. Предполагается, что в плановой вакцинации примут участие до 95 процентов населения. Право на бесплатную прививку получат все прикрепленные к Всеволожской межрайонной клинической больнице.

– Вакцинация воспитанников дошкольных и общеобразовательных учреждений уже началась, – проинформировали в больнице. – Будут привиты все дети, родители которых дали согласие на вакцинацию. Врачи обзванивают и приглашают на прививку родителей малышей, которые не посещают детсады. Детям до трех лет вакцинация проводится двукратно. Граждане постарше могут обратиться ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8.00 до 18.00 в 202 кабинет.

Препарат «Совигрипп», который используют в этом году, отечественного производства. Вакцина разработана с учётом актуальных штаммов вирусов. Прививка рекомендована детям и людям пожилого возраста, которые тяжело переносят болезни.

Ирэн ОВСЕПЯН