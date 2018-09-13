У ЖК «Дубровка на Неве» появится новый инвестор. Застройщик пообещал начать строительство проблемного объекта уже осенью. О передаче незавершенного дома новому застройщику говорили сегодня, 13 сентября, на совещании под руководством заместителя председателя правительства Ленобласти по строительству Михаила Москвина.

Участники дискуссии обсудили схему передачи земельного участка и недостроя новому инвестору. Дальнейшие действия зависят от дольщиков, которые должны одобрить приход нового застройщика. Отметим, что прежний хозяин стройки готов передать объект и всю документацию.

Как стало известно, новый инвестор получит преференции, среди которых право на реализацию непроданных квартир, компенсационный земельный участок по 107 областному закону. Также на время достройки проблемного объекта будет наложен мораторий на возможное начало реализации новых жилых проектов в Дубровке сторонними застройщиками. В случае скорого решения юридических и технических вопросов дольщики смогут въехать в свои дома до конца весны следующего года.

Напомним, что строительство ЖК «Дубровка на Неве» началось в 2014 году. Изначально предполагалось, что компания-застройщик возведет 11 малоэтажных домов примерно на 300 квартир общей площадью 167 тыс. м. кв. Сегодня свои квартиры ожидают 102 дольщика.

Ирэн ОВСЕПЯН