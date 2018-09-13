В поселке Романовка Всеволожского района 12 сентября состоялось освящение закладного камня в основание храма в честь кн. Александра Невского.

А началось всё менее года назад, 5 ноября 2017 года, когда по благословению епископа Выборгского и Приозерского Игнатия в Романовке было начато возведения храмового комплекса в честь Святого благоверного князя Александра Невского, который, помимо храма, будет включать в себя помещения для воскресной школы и культурно-просветительского центра. Тогда на время строительства храмового комплекса архипастырем был освящен временный храм в честь Святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Крымского. И вот епископ Выборгский и Приозерский Игнатий вновь приехал в Романовку, чтобы совершить чин освящения закладного камня храма.

Правящему архиерею сослужили благочинный Всеволожского округа протоиерей Роман Гуцу, благочинный Рощинского округа протоиерей Дионисий Холодов, протоиерей Владимир Данкович, протоиерей Зиновий Кривич, настоятель строящегося храма Михаил Дорожкин.

После благодарственных молитв в фундамент храма в специальной капсуле была помещена закладная грамота, подписанная епископом и представителями власти района и области.

Поздравление с началом строительства храма от губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко зачитал главный специалист отдела по связям с религиозными объединениями администрации Санкт-Петербурга Антон Винокур, а председатель комитета по местному самоуправлению, межконфессиональным и межнациональным отношениям правительства Ленинградской области Лира Бурак озвучила поздравительный адрес от губернатора 47-го региона Александра Дрозденко. Тёплые слова в адрес пришедших на праздник произнесли глава Всеволожского района Ольга Ковальчук и глава администрации Романовского сельского поселения Сергей Беляков.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО