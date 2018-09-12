Пес Барбос и каникросс

В минувшие выходные в поселке Стеклянный состоялись необычные соревнования, собравшие множество зрителей. Там проходил первый этап Кубка по каникроссу – бегу с собакой по пересеченной местности.

Слово «каникросс» в переводе с латинского означает «пересечение леса». Это соревнование можно проводить только в сельской местности. Леса Всеволожского района прекрасно для этого годятся.

Каникросс считается разновидностью ездового спорта, хотя при этом собаке нужно тащить не сани или повозку, а своего хозяина. Собака бежит впереди, а хозяин, привязанный ремнем, едва успевает вслед за ней. Но хозяин может ускорить или замедлить бег собаки, отдавая ей команды. В таких соревнованиях могут принять участие даже начинающие спортсмены при одном условии: возраст собаки должен быть не меньше 12 месяцев, а возраст хозяина – не меньше 6 лет. При этом можно брать на соревнование пса любой породы.

Это очень интересное зрелище, особенно если на трассе есть крутые повороты, спуски и подъемы. Собака внезапно может остановиться, чтобы попить из лужи, или чтобы понюхать понравившуюся ей травку. Хозяину такие остановки, конечно, не понравятся. Но и собаке не нравится, если хозяин по пути старается оббежать все лужи, чтобы не промочить ноги, и из-за этого тянет лямку.

В Стеклянном 38 спортсменов со своими питомцами преодолевали дистанцию длиной 2,5 километра по лесным дорожкам. Для детей был подготовлен отдельный маршрут.

Следующий этап Кубка по каникроссу пройдет 22 сентября в Лемболово. Посмотреть это необычное соревнование приглашаются все желающие. Вход для зрителей свободный.

Людмила ОДНОБОКОВА