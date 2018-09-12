Участок региональной дороги «Песочное – Киссолово» у деревни Сарженка открыт для движения после капитального ремонта. Теперь добраться до Агалатово можно по свежему и ровному асфальту.

Ежедневно этой дорогой пользуются почти восемь тысяч автомобилистов. Как сообщает пресс-служба ГКУ «Ленавтодор», выступившего заказчиком работ, дорожники ликвидировали колейность и уложили два слоя асфальтобетонного покрытия. Это должно помочь дороге, испытывающей значительные нагрузки от большегрузных автомобилей, дольше сохранить нормативное состояние.

Работы были произведены в рамках областной программы ремонта региональных дорог в 2018 году, которая предусматривает обновление асфальта на участках 28 трасс. Общая стоимость всех работ составляет порядка полутора миллиардов рублей.