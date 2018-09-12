В Москве подведены итоги VIII Международного рейтингового турнира класса G-1 по тхэквондо ВТФ «Russian Open», на котором, в том числе, выступили спортсменки из Всеволожского района. Соревнования проводились в двух дисциплинах – техническом комплексе «пхумсэ» и «керуги».

В турнире приняли участие более 700 спортсменов. Они представляли Россию, Украину, Сирию, Ливию, Великобританию, Польшу, Казахстан, Узбекистан, Турцию, Тайпей.

Честь Ленинградской области на этом соревновании представляли воспитанницы Всеволожской спортивной школы олимпийского резерва (отделение поселка имени Морозова) Милана Дрямова и Анастасия Колесник. В упорном бою – каждая в своей возрастной категории – Милана Дрямова завоевала серебряную медаль, а Настя Колесник – бронзовую медаль.

Теперь наши девушки под руководством своих тренеров – Сергея Пирюткова, Рустама Саттарова, Михаила Перепеча и Дмитрия Лима – готовятся к следующему очень важному выступлению. В ноябре в Рязани состоится чемпионат России по тхэквондо ВТФ 2018 года.

Людмила ОДНОБОКОВА

На фото из архива отделения поселка имени Морозова Всеволожской СШОР: Милана Дрямова на пьедестале почета и Анастасия Колесник с тренером Рустамом Саттаровым