Ветераны отметили начало действия Дороги жизни через Ладогу

Патриотическая акция, посвящённая 77-й годовщине с начала действия водной трассы Дороги жизни, началась сегодня, 12 сентября, у Братского воинского захоронения «Ладожский курган». Отдать дань памяти героям Ладоги – воинам и мирным жителям, погибшим в годы блокады, приехали ветераны, школьники, военнослужащие, представители поселений Всеволожского района.

На торжественном митинге председатель ветеранской организации железнодорожников Людмила Соломина сказала:

– 12 сентября началась героическая эпопея по переправке эвакуированных ленинградцев через Ладогу. Я один из последних свидетелей тех дней. Больше 50 лет ветераны-железнодорожники ежегодно приезжали к Ладожскому кургану, а теперь мы передали свою память молодым, чтобы они хранили её дальше.

После возложения венков и живых цветов к мемориалу «Ладожский курган» участники митинга колонной направились к берегу Ладоги и под траурную музыку опустили в воды штормящего озера венок.

Продолжилась акция в музее «Дорога жизни», где прошла панихида возле часовни-мемориала, возведённой в рамках благотворительной программы «Молчаливое эхо войны», а затем состоялась концертная программа «Ладога! В моем ты сердце навсегда!» с участием коллективов художественной самодеятельности Всеволожского района, конкурсом детского рисунка «Во имя жизни на земле…» и итоговой акцией «Голубь мира».

Соб. инф.

Фото Антона ЛЯПИНА