Детский сад в Мурино на улице Шувалова, дом 9, вернут детям. Ранее помещение, которое предназначалось для 100 малышей, использовалось не по назначению: здесь располагался продуктовый магазин. Однако администрация Ленинградской области договорилась с собственником о выкупе торговой точки и ее передаче в государственную собственность.

Ранее Всеволожская городская прокуратура направила иск во Всеволожский городской суд с просьбой запретить собственнику помещения использовать его как магазин. В иске заявитель указал, что владелец использует объект с нарушениями санитарного, противопожарного законодательства. А главное – здесь изначально должен быть не магазин, а детский сад.

– Мы обсудили ситуацию с застройщиком и приняли решение о включении в программу выкупа всех социальных объектов этой компании в Мурино, – отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаил Москвин.

За последние годы компания, которой принадлежит сад-магазин, уже построила 9 социальных объектов в Мурино: 8 детских садов на 880 мест и школу на 1175 мест. Два детских сада переданы муниципалитету, один сдан в аренду.

Ирэн ОВСЕПЯН