На стадионе «Авангард» в Выборге 9 сентября в рамках областной акции «Неделя здоровья» прошел традиционный молодежный фестиваль «Здоровье – это здорово». Сюда съехалась молодежь из разных районов области, чтобы посоревноваться в спортивных дисциплинах и просто хорошо провести время.

На мероприятии собрались команды из пятнадцати районов Ленинградской области. Молодежь Всеволожского района тоже не осталась в стороне и приехала на фестиваль показать боевой дух и побороться за призовые места.

Участников ждали веселые конкурсы: полоса препятствий, «бампербол», «вышибала», перетягивание каната, стрельба из лука, «бык-родео», «беличье колесо», «надувная ракета», «баланс байк», военно-тактическая полоса препятствий с элементами спортивной игры «страйкбол». Делегации Всеволожского района присудили первое место в конкурсе «беличье колесо». Также команда района заняла третье место в конкурсе «бык-родео», по правилам которого было необходимо как можно дольше удержаться на механическом быке, активно сбрасывающем с себя наездника. В семейном конкурсе «Папа, мама, я – здоровая семья» третье место заняла семья Мазальковых.

Ребята постарались на славу и достойно представили наш район на фестивале, получили массу положительных эмоций и отлично провели время.

Екатерина КОРОЛЕВА