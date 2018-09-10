Собаки разных пород состязались в красоте и выучке

В воскресенье, 9 сентября, на Юбилейной площади Всеволожска под эгидой Российской кинологической ассоциации прошла выставка собак всех пород.

Михаил Сиваков, советник по разведению кинологического клуба «Авеста», рассказал:

– Мы проводим сегодня 22-ю выставку в нашем городе, всего же они проходят два раза в год. Весной – Всероссийская выставка собак всех пород РТФ, осенью – региональная выставка собак всех пород. Администрация идет навстречу нашей общественной организации, предоставляя место на Юбилейной площади. Наших собак судит судья из Москвы Екатерина Сенашенко. Следующая выставка, всероссийская, состоится в конце апреля 2019 года. Ждем любителей собак – как зрителей, так и владельцев.

Сегодня участники в основном из Санкт-Петербурга, так это небольшая выставка. А на всероссийскую выставку приезжают участники из Польши, Финляндии, Прибалтики, Республики Беларусь.

– Собак каких пород мы видим на этой выставке?

– Представлено 80 различных пород – от собак-гигантов до самых маленьких – той, чихуахуа. На Юбилейной площади можно увидеть сегодня, в частности, такие породы: керри блю терьер, такса, восточно-европейская овчарка, немецкий дог, немецкий боксер, американский стаффордширский терьер, той-терьер, русский черный терьер, шотландский терьер, тибетский мастиф, английский бульдог.

– Известно, что мода на содержание собак меняется. Какие породы сейчас популярны?

– Крупных собак держат всё меньше – проблемы с кормлением, содержанием, ведь кризис какой-никакой в стране. В основном популярны померанский шпиц, чихуахуа, русский той-терьер, словом, собаки маленьких пород. Их и содержать удобно, и передвигаться с ними легко.

– Михаил Анатольевич, сколько в нашем районе кинологических клубов?

– У нас во Всеволожске и в районе есть один замечательный клуб – «Авеста», больше нет. Он находится по адресу: Всеволожск, ул. Колхозная, дом 41. К сожалению, у нас нет дрессировочной площадки и без помощи администрации ее не построить. Это огромные финансовые вложения, а наша организация является общественной.

Нина УСТИЧЕВА

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