В минувшую субботу, 8 сентября, на стадионе Школы № 2 города Всеволожска прошла Спартакиада сильных духом. Эти спортивные соревнования для людей с ограниченными возможностями здоровья проводятся в нашем городе уже не первый год.

Открыла мероприятие заместитель главы районной администрации по социальному развитию Светлана Хотько:

– Я рада приветствовать вас здесь. Вы все – уже победители! Не могу не сказать о том, что сегодня отмечается День памяти жертв блокады Ленинграда. Люди, на долю которых выпали такие страшные испытания, тоже были очень сильны духом.

В память о жертвах блокады была объявлена минута молчания.

Участники соревновались в таких дисциплинах, как настольный теннис, дартс, шахматы, шашки, футбол, флорбол, ведение баскетбольного мяча с броском в кольцо. В перерывах между спортивными играми можно было поиграть в мегадженгу.

Екатерина КОРОЛЕВА