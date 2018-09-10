В Колтушах избран новый совет депутатов
В минувшее воскресенье, 9 сентября, состоялись очередные выборы депутатов совета депутатов Колтушского сельского поселения Всеволожского муниципального района второго созыва.
Активность избирателей Колтушского поселения составила 25,18 % избирателей (4630 человек).
Как сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Ленинградской области, в совет депутатов Колтушского сельского поселения, состоящий из 15 депутатов, избраны:
- Галина Белоусова (проголосовали 1184 человека), «Единая Россия»;
- Тамара Платонова (1171 человек), «Единая Россия»;
- Ирина Коржова (1124 человека), самовыдвижение;
- Оксана Шарга (1121 человек), «Единая Россия»;
- Дмитрий Подболотов (1106 человек), «Единая Россия»;
- Эдуард Чирко (1747 человек), самовыдвижение;
- Андрей Андрусишин (1466 человек), самовыдвижение;
- Геннадий Бакиев (1356 человек), «Единая Россия»;
- Нина Подулова (1287 человек), «Единая Россия»;
- Наталья Рыжакова (1207 человек), самовыдвижение;
- Владимир Денисов (526 человек), «Единая Россия»;
- Игорь Доценко (466 человек), «Единая Россия»;
- Татьяна Мартиросян (459 человек), ЛДПР;
- Роман Слинчак (431 человек), «Единая Россия»;
- Игорь Соловьев (369 человек), «Единая Россия».
Информация о результатах выборов доступна на сайте Избирательной комиссии Ленинградской области http://www.leningrad-reg.vybory.izbirkom.ru/region/leningrad-reg