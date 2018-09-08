Возраст не помеха: Ленобласть введет предпенсионные льготы

В Законодательное собрание Ленинградской области внесена инициатива, согласно которой пожилым жителям региона сохранят все положенные пенсионерам меры соцподдержки, несмотря на повышение пенсионного возраста. Губернатора Александра Дрозденко, предложившего такие меры, поддержало местное отделение партии «Единая Россия».

Речь идет о поправках в Социальный кодекс региона и в областной «Закон о ветеранах труда Ленинградской области». Суть изменений такова: несмотря на повышение пенсионного возраста, остаются в силе меры социальной поддержки, государственная социальная помощь, предусмотренная по прежним возрастным параметрам выхода на пенсию (60 лет – для мужчин, 55 лет – для женщин).

– Проще говоря, проект предусматривает сохранение мер социальной поддержки, предусмотренных областным Социальным кодексом (льготный проезд на железнодорожном и автомобильном транспорте, например), льготным категориям граждан – специалистам сельской местности и поселков городского типа, ветеранам труда и военной службы, жертвам политических репрессий, достигшим возрастных границ, действующих до повышения пенсионного возраста, – комментирует смысл поправок спикер Законодательного собрания Ленобласти Сергей Бебенин. – Не менять социальные нормы для тех, кому уже присваивается звание «Ветеран труда Ленинградской области».

По словам спикера, поправки в региональное законодательство должны вступить в силу с начала следующего года.

Ранее, 29 августа, Президент России Владимир Путин выступил с видеообращением к гражданам страны в связи с предложенными Правительством изменениями в параметры пенсионной системы. Он предложил смягчающие меры, направленные на социальную поддержку определенных категорий граждан. Главная из них – сохранить федеральные и региональные льготы женщинам, достигшим 55-ти, и мужчинам, достигшим 60 лет.

– Главная, основная задача – обеспечить устойчивость и финансовую стабильность пенсионной системы на долгие годы вперёд. А значит, не только сохранение, но и рост доходов, пенсий нынешних и будущих пенсионеров, – объяснил президент. – Именно для достижения этих целей законопроектом, наряду с другими мерами, предусматривается постепенное повышение пенсионного возраста. Понимаю, насколько важны, значимы эти вопросы для миллионов людей, для каждого человека.

Напомним, что Президент России выступил в прямом эфире с просьбой понять и поддержать изменения в пенсионном законодательстве. Глава государства обратил внимание на то, что необходимость менять пенсионную систему назрела уже давно, но наша страна не была к этому готова. Сегодня настал момент, когда откладывать проведение реформы было бы безответственно и губительно по отношению к российской экономике.