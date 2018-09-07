Гарболовские школьники вместе с чиновниками возродили яблоневый сад

Два десятка яблонь самых разных сортов посадили сегодня, 7 сентября, в рамках проекта «Яблоневый сад. Возрождение» на приусадебном участке Гарболовской школы. К ребятам присоединились глава Всеволожского района Ольга Ковальчук и руководитель администрации Андрей Низовский.

Мероприятие сопровождалось презентацией, в ходе которой педагоги и ученики увлеченно рассказывали о своем небольшом садовом участке, где, кроме нескольких яблонь, растут тыква, кабачок, помидоры и огурцы. Гостей угощали разными вкусными блюдами из яблок, которые приготовили школьники.

– У нашего садового участка весьма любопытная история, – рассказал директор школы Кирилл Кулешко. – Заложен яблоневый сад был еще в далеком 1974 году, однако в 90-х он пришел в упадок, зарос дикой смородиной. Идея возродить яблоневый сад возникла два года назад, когда было решено на базе нашей школы открыть Центр трудового воспитания. Ребята получили возможность научиться кройке и шитью, а также в кружке по растениеводству узнали много нового о садоводстве и ландшафтном дизайне. Для того чтобы привести приусадебный участок в порядок, понадобилось два года. Сегодня ребята активно принимают участие в садовой жизни нашего учебного заведения. Не секрет, что сегодняшние дети не представляют своей жизни без интернета. Так вот, благодаря трудовому обучению наши ребята все меньше времени проводят в виртуальном мире, общаются друг с другом, – подчеркнул директор.

– Очень хороший проект, – отметил Андрей Низовский. – Мы наладим поставку в школу специального грунта, чтобы деревья лучше росли и хорошо прижились. Кроме того, администрация района готова оказать поддержку, для того чтобы ваш участок развивался. Ведь детей воспитывает трудолюбие.

Ольга Ковальчук подчеркнула важность мероприятия, благодаря которому дети станут хорошими специалистами, знающими толк в сельском хозяйстве. «Это уникальный проект, который необходимо развивать», – отметила Ольга Владимировна.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА







