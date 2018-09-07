Клуб знакомств. Т. 8-905-231-42-01.

Приём граждан в архивном отделе администрации МО «Всеволожский муниципальный район» с 10 сентября 2018 года (понедельник) переносится на 11 сентября 2018 года (вторник).

Продам ВАЗ-2115, 2006 г. в., пробег 84 000 км. Т. 8-962-700-53-92, Михаил.

Об упорядочении использования устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов, устанавливаемых на транспортные средства