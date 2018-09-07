8 сентября в 12.00 в деревне Старая Колтушского поселения на улице Иоанна Кронштадтского пройдет открытие и освящение Морской памятной часовни святого праведного Иоанна Кронштадтского епископом Выборгским и Приозерским Игнатием.

В основание часовни будет заложена капсула с землёй, привезённой из деревни Суры Архангельской области, – с родины Иоанна Кронштадтского. На стене сооружения будет установлена памятная доска.

Новая часовня, которую спроектировал архитектор А.П. Зайцев, станет самой высокой в мире среди всех памятных часовен в честь святого Иоанна Кронштадтского. Ранее наиболее высокими считались часовня в Твери, часовня в селе Сырейка Самарской области, часовня в посёлке Микнишке Шальчининкского района Литвы.

В торжествах примут участие представители Государственной думы РФ и правительства Ленинградской области; настоятель Кронштадтского Никольского Морского собора, заместитель председателя Синодального отдела РПЦ МП по взаимодействию с Вооружёнными силами архимандрит Алексий (Ганьжин), представители ветеранских организаций, войск Западного военного округа, военно-патриотических клубов. В мероприятии будут задействованы военный оркестр, рота почетного караула, ансамбль барабанщиц.