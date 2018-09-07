Чистоту дорог и дворов Всеволожска, а также порядок на футбольных полях всего района поможет обеспечить новая машина – многофункциональный трактор модели TYM T503, прошедший на днях «боевое крещение». В работе механического помощника коммунальных служб испытал глава администрации района Андрей Низовский.

Приобретённый для нужд района трактор оснащен полным комплектом оборудования для обслуживания футбольных полей, а также шинами низкого давления, безопасными для искусственного покрытия. В зимний период трактор будет чистить дороги Всеволожска и дворы – для этой работы он тоже предназначен.

Как сообщил Андрей Низовский, опробовавший машину в деле, на территории района всего девять больших футбольных полей с искусственным покрытием. Скоро появятся еще два. Покрытие полей необходимо регулярно расчесывать и набивать специальной крошкой – тогда они будут служить спортсменам верой и правдой много лет.

– Обслуживание и расходные материалы дорогие, именно поэтому мы решили взять процесс в свои муниципальные руки. На расходниках, подумав, тоже решили сэкономить. Без потери качества, разумеется. У нас на территории есть производства, способные производить необходимую крошку из старых автомобильных покрышек, – подчеркнул Андрей Низовский.

Фото со страницы Андрей Низовского в социальной сети «ВКонтакте»