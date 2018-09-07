Серия встреч главы администрации Всеволожского района Андрея Низовского, посвященных перспективам развития системы образования, открылась 6 сентября в Муринском сельском поселении. В актовом зале школы № 1 на бульваре Менделеева собрались молодые семьи, чтобы получить ответы на насущные вопросы, связанные с образованием и медицинским обслуживанием детей.

Вместе с главой администрации на вопросы жителей отвечали его заместители Сергей Поляков и Светлана Хотько.

Одной из главных тем, как оказалось, стал вопрос безопасности детей на дорогах. Хотя школы находятся вдалеке от автомобильных трасс, движение машин по внутридворовым территориям является достаточно интенсивным, и это всерьёз беспокоит родителей. Обсуждение темы продолжилось и после собрания – глава Муринского поселения Валерий Гаркавый согласился выслушать все замечания родителей.

На привычный вопрос о продвижении электронной очереди в детские сады отвечала председатель районного комитета по образованию Ирина Федоренко, о строительстве новых детских образовательных учреждений в Муринском, Бугровском и Новодевяткинском поселениях рассказал Андрей Низовский.

Директор ДДЮТ Александр Моржинский ответил на вопросы о возможности получения дополнительного образования в поселении, директор Всеволожской спортивной школы олимпийского резерва Максим Алёшин рассказал о том, какие спортивные секции школы будут работать в Мурино.

В ближайшее время, сообщает на своей странице «ВКонтакте» Андрей Низовский, подобные встречи, по поручению губернатора Ленинградской области, пройдут также в Бугровском, Новодевяткинском, Заневском, Колтушском поселениях и в городе Сертолово.

– Сравнительно небольшое число участников и локальные вопросы, относящиеся к конкретной территории, позволяют давать четкие ответы конкретным людям. Но так и должно быть: информационную работу мы проводим не первый год и от общего логично переходить к частному, – отметил Андрей Низовский.

Схема расположения муниципальных общеобразовательных бюджетных учреждений на территории МО «Муринское сельское поселение» и МО «Новодевяткинское сельское поселение»

Соб. инф.

Фото пресс-службы ВМР