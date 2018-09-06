Юккам пообещали современный медицинский центр

Современный медицинский центр со штатной численностью в 1500 сотрудников планируют построить в Юкках. В данное время обсуждается вопрос о выделении участка в 30 га. Площадь учреждения составит более 10 тыс. кв. метров.

Вопрос строительства нового медицинского учреждения обсуждался на очередном заседании Организационного штаба по проектному управлению Ленинградской области под председательством губернатора региона Александра Дрозденко. Глава 47-го региона отметил, что все жители Ленинградской области должны иметь доступ к качественным медицинским услугам. Это позволит оказать своевременную помощь при ранней диагностике заболеваний.

Предполагается, что упор в новом центре будет сделан на лечение онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Не секрет, что именно эти болезни являются главными причинами смертности россиян. Медики нового центра будут работать в тандеме с докторами Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Петрова и Российского научного центра радиологии и хирургических технологий имени академика А.М. Гранова.