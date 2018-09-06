Возможность участия малого бизнеса в госзакупках обсудили сегодня, 6 сентября, во Всеволожском центре поддержки предпринимательства. Специалисты Ленинградского областного центра поддержки предпринимательства рассказали деловым людям о действующей системе государственных торгов и последних нововведениях в данной сфере.

– Эта тема вызывает живой интерес как у начинающих, так и у действующих предпринимателей, которые давно и прочно обосновались на рынке, – отмечает директор Всеволожского центра поддержки предпринимательства Ирина Кондратьева. – В последнее время количество участников в системе госзакупок растет постоянно. Если раньше некоторые аукционы не проводились только из-за того, что не было заявок, то теперь в каждом аукционе участвует до десяти человек.

По словам Кондратьевой, сегодня предпринимателям для участия в госзакупках не хватает знаний, из-за чего они допускают порой нелепые ошибки.

– Для того чтобы устранить этот пробел, мы вместе с представителями районной администрации оказываем содействие в подготовке документов, проводим консультации, – продолжает собеседница. – Сегодня в системе госзакупок успешно работают предприниматели, которые поставляют канцтовары и мебель в школы, благоустраивают город, реализуют программы в системе ЖКХ. Что касается конкуренции с большими холдингами, малый бизнес более мобилен и быстро подстраивается под разные требования, и это – его главная фишка. Кроме того, большим компаниям неинтересно работать с небольшими заказами.

Ирэн ОВСЕПЯН