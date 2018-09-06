В КДЦ «Южный» 8 сентября пройдет районное мероприятие «900 блокадных дней», посвященное Дню памяти жертв блокады Ленинграда.

В рамках мероприятия состоится кинопоказ документального фильма «День войны» об одном из дней героической борьбы советского народа с немецко-фашистскими захватчиками – 13 июня 1942 года. Фильм снимали 160 военных кинооператоров одновременно на разных участках фронта и тыла.

В мероприятии примут участие представители общественных организаций, молодежных объединений, участники поисковых отрядов, военно-исторических и патриотических клубов муниципальных образований Ленинградской области и Всеволожского района, учащиеся общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования г. Всеволожска. Вход свободный.