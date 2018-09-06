Ученик Всеволожской школы № 2 Глеб Кухарев стал победителем первенства Северо-Западного федерального округа по большому теннису.

Сейчас Глебу 15 лет, но на первенстве Северо-Западного федерального округа ему пришлось выступать в возрастной категории «юноши до 17 лет». Этот турнир проходил во Всеволожске с 20 по 24 августа. Противниками Глеба были спортсмены, которые на полтора года старше него. Тем не менее Глеб Кухарев показал высокий уровень игры и победа оказалась в его руках.

Вот уже семь лет Глеб Кухарев занимается большим теннисом у тренера Михаила Макарова. Сейчас его основной тренировочной базой являются корты теннисного клуба «Ладога» в Санкт-Петербурге, а на соревнованиях юноша выступает за честь города Всеволожска и Ленинградской области.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото из архива Михаила МАКАРОВА