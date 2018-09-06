Птицевод из Дубровского поселения Надежда Коханова и овощевод из Лесколово Нина Скатова стали лучшими на областном смотре-конкурсе «Ветеранское подворье». Отличился на состязании и семилетний Максим Соснихин из Бугровского поселения, который победил в номинации «Лучшая детская грядка».

В этом году итоговый турнир дачников-любителей прошел в городе Отрадное Кировского района. Победителей определяли по семи номинациям. Жюри выбрало лучшее ветеранское подворье, лучшего животновода, овощевода, пчеловода, цветовода, а также лучшую детскую грядку и самый благоустроенный дачный (садовый) участок. Им были вручены благодарственные письма и ценные подарки.

На празднике побывал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, который пообщался с садоводами и попробовал разносолы. Глава 47-го региона отметил, что ветераны – самые активные и неравнодушные жители региона.

– Принимая участие в смотре-конкурсе, они не только демонстрируют свое мастерство и обмениваются опытом, но и учат более молодых, как нужно работать на приусадебном участке, делают краше наш регион, – подчеркнул Александр Дрозденко.

Отметим, что в этот раз на смотр-конкурс собралось более 500 человек. Среди гостей – представители из разных регионов Северо-Западного федерального округа – Санкт-Петербурга, Вологодской и Псковской областей. В этом году мероприятие также посетила делегация из Прибалтики – на смотре побывали представители из Эстонии.

Ирэн ОВСЕПЯН