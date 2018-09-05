Огнеборцы спасли мужчину из задымленной квартиры в поселке им. Свердлова

Сегодня, 5 сентября, в 03.00 в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Ленинградской области поступил сигнал о том, что в посёлке им. Свердлова в пятиэтажном доме чувствуется запах гари.

К месту пожара немедленно выехали дежурные смены 96, 101 и 102 пожарно-спасательных частей Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Проникнув в здание, огнеборцы прорвались вглубь горящей квартиры и обнаружили её хозяина, отрезанного пожаром от выхода. Пострадавшего вынесли на руках и передали его бригаде скорой помощи. Как выяснилось чуть позже, источником возгорания стал диван. Сотрудники МЧС потушили пожар при помощи подручных средств и огнетушителя.

Причины и обстоятельства пожара предстоит выяснить дознавателям отдела надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района.