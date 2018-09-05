В рамках акции «Неделя здоровья» по всей Ленинградской области проходят мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни и спорта. Во Всеволожском районе 4 сентября прошла интерактивная игра «ЗОЖ-ринг».

Эта ежегодная акция проходит в школах Всеволожского района уже седьмой год. На этот раз участие в игре приняли ученики 10–11 классов школ № 6 и № 7 города Всеволожска. Между собой соревновались четыре команды.

Для старшеклассников приготовили три непростых задания. Первым из них стала антинаркотическая викторина. За 20 минут ребятам необходимо было ответить на 20 вопросов на тему здорового образа жизни и вреда психоактивных веществ. Потом ребята отгадывали кроссворд. В завершение мероприятия ребята рисовали плакат на тему здорового образа жизни.

Прошедшая акция не единственная из запланированных в рамках антинаркотической «Недели здоровья». 3 сентября в Кудровском центре образования школьники посмотрели фильм «Секреты манипуляции», а 9 сентября делегация Всеволожского района отправится в Выборг на областной молодежный фестиваль «Здоровье – это здорово!»

Екатерина КОРОЛЕВА