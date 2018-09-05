Всеволожская спортивная школа олимпийского резерва: мечта воплотилась
В минувший вторник, 4 сентября, состоялась торжественная церемония открытия спортивного комплекса, в котором отныне будет заниматься Всеволожская спортивная школа олимпийского резерва. Здание бывшего профессионально-технического училища № 28, которое пустовало не один год и не использовалось по целевому назначению, переделано в спортивную школу.
О собственных помещениях для тренировок руководство школы и юные спортсмены из Всеволожского района мечтали много лет. До этого времени школа арендовала спортивные залы и стадионы.
На торжественном открытии вместо перерезания красной ленточки губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский кусачками перекусили цепь. В своем выступлении губернатор подчеркнул, что Всеволожский район недавно был признан самым густонаселенным в России. И здесь нужны не только детские сады, школы и поликлиники, но и спортивные объекты.
– Это первый на территории города Всеволожска серьёзный спортивный объект, но точно не последний, – подчеркнул Андрей Низовский.
Директор Всеволожской спортивной школы олимпийского резерва Максим Алёшин представил гостям школьный музей. После осмотра медалей и наград, которые преподнесли спортивной школе знаменитые баскетболисты, легкоатлеты, борцы, делегация направилась проверять качество спортивных залов. А в этих залах уже шла тренировка. На втором этаже играли юные волейболисты и баскетболисты, а в соседнем зале показывали своё мастерство маленькие гимнастки и юные тхэквондисты. После осмотра школы Александр Дрозденко принял участие в товарищеском матче по волейболу.
Первый этаж спортивной школы будет открыт для всех желающих вести здоровый образ жизни. Здесь будут организованы занятия фитнесом, кардиотренировки, оборудован тренажерный зал.
Фото Антона ЛЯПИНА