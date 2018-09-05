В минувший вторник, 4 сентября, состоялась торжественная церемония открытия спортивного комплекса, в котором отныне будет заниматься Всеволожская спортивная школа олимпийского резерва. Здание бывшего профессионально-технического училища № 28, которое пустовало не один год и не использовалось по целевому назначению, переделано в спортивную школу.

О собственных помещениях для тренировок руководство школы и юные спортсмены из Всеволожского района мечтали много лет. До этого времени школа арендовала спортивные залы и стадионы.

На торжественном открытии вместо перерезания красной ленточки губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский кусачками перекусили цепь. В своем выступлении губернатор подчеркнул, что Всеволожский район недавно был признан самым густонаселенным в России. И здесь нужны не только детские сады, школы и поликлиники, но и спортивные объекты.

– Это первый на территории города Всеволожска серьёзный спортивный объект, но точно не последний, – подчеркнул Андрей Низовский.

Директор Всеволожской спортивной школы олимпийского резерва Максим Алёшин представил гостям школьный музей. После осмотра медалей и наград, которые преподнесли спортивной школе знаменитые баскетболисты, легкоатлеты, борцы, делегация направилась проверять качество спортивных залов. А в этих залах уже шла тренировка. На втором этаже играли юные волейболисты и баскетболисты, а в соседнем зале показывали своё мастерство маленькие гимнастки и юные тхэквондисты. После осмотра школы Александр Дрозденко принял участие в товарищеском матче по волейболу.

Первый этаж спортивной школы будет открыт для всех желающих вести здоровый образ жизни. Здесь будут организованы занятия фитнесом, кардиотренировки, оборудован тренажерный зал.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото Антона ЛЯПИНА