В минувшие выходные в Тосненском районе прошли отборочные соревнования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди обучающихся образовательных организаций, в котором приняли участие лучшие спортсмены Областного летнего фестиваля ВФСК ГТО.

От Всеволожского района участвовали трое учащихся Сертоловской школы № 1: Валерия Томашевская, Варвара Березецкая и Иван Смирнов, под руководством преподавателя физической культуры Надежды Петровны Арбузовой.

По итогам отбора по видам тестирования – бег на 60 м, бег на 1,5 или 2 км, плавание, метание мяча, прыжок в длину с места, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, подтягивание из виса на высокой перекладине, поднимание туловища, стрельба из пневматической винтовки – от Всеволожского района в сборную команду Ленинградской области попали Валерия и Варвара. Девочки поедут защищать честь Ленинградской области на Всероссийский фестиваль, который пройдет с 17 октября по 17 ноября на базе Международного детского центра «Артек».

На фото слева направо: Варвара Березецкая, Иван Смирнов, Надежда Петровна Арбузова, Валерия Томашевская