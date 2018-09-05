Сегодня, 5 сентября, с 08.00 до 21.00 в городе Всеволожске будет отключено горячее водоснабжение в связи с аварийной заменой запорной арматуры Ду-400 мм в УТ-13 по адресу: ул. Межевая, д. 14.

Как сообщает ОАО «Всеволожские тепловые сети», горячую воду отключат следующим абонентам: