Где во Всеволожске сегодня не будет горячей воды
Сегодня, 5 сентября, с 08.00 до 21.00 в городе Всеволожске будет отключено горячее водоснабжение в связи с аварийной заменой запорной арматуры Ду-400 мм в УТ-13 по адресу: ул. Межевая, д. 14.
Как сообщает ОАО «Всеволожские тепловые сети», горячую воду отключат следующим абонентам:
- Плоткина, д. 13/1, 13/2, 15, 17, 19.
- Межевая, д. 16/1, 16/2, 16/3, 18, 19, 21, 23, 25, 29/6.
- Вокка, д. 12/1, 12/2, 14.
- Ленинградская, д. 21/1, 21/2, 21/3, 23.
- Колтушское ш., д. 84, 86, 88, 92, 94, 87, 89, 91, 93, 95, 96, 98, 97, 99 (Велком), 101, 111, 124/1, 124/2, 137, 115 (ЕСЗ), 107.
- Всеволожский пр., д. 9, 15, 60, 70.
- Павловская, д. 71, 73, 77, 78 (Мировой судья), 84, 87.
- Чернышевского, д. 99, 103.
- Александровская, д. 74, 76, 80, универсам.
- Константиновская, д. 108, 110, 112, 116.
- Школа № 1.
- Детский сад, Колтушское ш., д 124.
- Октябрьский пр., д. 86, 91, 96, 96а (РУПС).
- Коралловская, 4.
- Вахрушева, 3 (архив), 6 (гараж), 10 (УМВД), 11 («Всеволожскспецтранс»).
- Райпо: (Всеволожский пр, ул. Социалистическая, магазин, Павловская, д.12, столовая, К. шоссе, д. 138).
- Привокзальная пл., 1 (ООО «Альфа»), Социалистическая, д. 107.
- А также: ДМШ, военкомат, Служба занятости, Прокуратура, объекты ОАО «Водотеплоснаб» (лаборатория, ЦТП, Колтушское ш., 97–103, Октябрьский, 86), Администрация Всеволожского района, ИФНС, УФМС, СКРФ по ЛО, Суд, пожарная служба, ВОХР + гаражи + общежитие, УФК по ЛО, «Сбербанк», Пенсионный фонд, Центробанк + гаражи, ИП Бородулин, ГСТК РОСТО (К. шоссе, д. 107), магазин Всеволожский пр., д. 27, Всеволожский дом культуры, ЗАГС, «Каприз», ООО «Медиус», ООО «Максидент», гаражи «Телеком».