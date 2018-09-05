Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вчера, 4 сентября, посетил новый Молодежный центр во Всеволожске, чтобы посмотреть, какой подарок готовит Всеволожская администрация молодежи района.

Официальное открытие центра планируется в течение месяца, сейчас идут последние приготовления. Поиграть в игры, послушать лекции, поработать на ноутбуке, позаниматься спортом и просто провести время в хорошей компании можно будет на улице Доктора Сотникова, дом 31 в микрорайоне Южный.

Александр Дрозденко осмотрел все помещения центра и остался доволен как дизайном, так и наполнением. Ему здесь так понравилось, что он рекомендовал главе администрации Андрею Низовскому показать центр главам поселений района, чтобы те могли перенять опыт и создать подобные пространства.

По мнению губернатора, такие центры особенного актуальны для Новодевяткинского, Муринского, Бугровского поселений и города Кудрово, где численность населения быстро растет, а квартиры покупают в основном молодые семьи:

– Создание подобных центров нужно начинать с поселений, где много новостроек. Люди живут там не так давно и многие ещё незнакомы между собой. А центр станет тем местом, где молодежь сможет познакомиться, пообщаться, найти какое-то занятие по душе.

Александр Дрозденко пообещал выделить финансирование для создания таких центров в других поселениях района.

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА