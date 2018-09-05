Три санитарных машины для служб патронажа маломобильных пациентов поступят в Сертоловскую городскую больницу. Получить транспорт удалось благодаря программе, реализуемой правительством Ленинградской области. Всего больницы региона получат 47 единиц санитарного транспорта – 31 автомобиль на базе Lada Largus и 16 машин повышенной проходимости на базе УАЗов, на общую сумму 44 млн рублей.

– Пока мы получили только одну санитарную машину для вызовов на дом, – информирует главный врач Сертоловской городской больницы Евгений Костюшов. – Этот транспорт больше подходит для детской неотложной помощи. Что касается еще двух машин, то они предназначены уже для людей старшего возраста. Мы признательны, что комитет по здравоохранению Ленинградской области обратил внимание на наши проблемы и выделил нам транспорт. Не секрет, что город Сертолово разрастается, население увеличивается с каждым годом. Кроме того, приходится обслуживать жителей петербургских садоводств. Сегодня у нас, по официальным данным, обслуживается 65 тысяч пациентов, из них полис медицинского страхования Ленинградской области имеют только 32 тысячи человек, 33 тысячи привязаны к петербургским полисам.

– Это наша главная проблема, из-за которой больница лишается финансовых средств, – сетует главный врач. – Безусловно, чтобы оказать своевременную медицинскую помощь, необходим транспорт. Сегодня мы на 90 процентов оснащены необходимыми машинами. Хорошо, что нам поставляют новый санитарный транспорт, предназначенный для обеспечения качественной и доступной первичной медико-санитарной помощи гражданам, которые из-за своих заболеваний не могут самостоятельно посещать врача.

Ирэн ОВСЕПЯН