Александр Дрозденко: Идея Мультицентра состоялась

Многопрофильный ресурсный центр комплексного сопровождения граждан с ограниченными возможностями здоровья открылся сегодня, 4 сентября, во Всеволожске.

По словам заместителя полномочного представителя Президента РФ в СЗФО Любови Совершаевой, в России таких центров единицы, а в Ленинградской области он первый.

Многопрофильный ресурсный центр – уникальное образование, которое объединит в себе открывшийся три года назад Мультицентр социальной и трудовой интеграции (центр профессиональной подготовки инвалидов к самостоятельной трудовой деятельности и проживанию); Производственный центр интеграции (площадку для демонстрации действующих предприятий малого и среднего бизнеса, где доля работников из числа инвалидов достигает 50% и более) и Ресурсный центр (комплекс государственных услуг – от бюро медико-социальной экспертизы до ФСС, МФЦ и биржи труда). В составе комплекса предусмотрены: столовая на 120 мест, зоны ожидания и отдыха, хостел, медицинский блок для оказания неотложной медицинской помощи.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, выступая на открытии комплекса, назвал это событие знаковым для всего Северо-Запада и подвел итог трёхлетнего развития учреждения: «Идея Мультицентра состоялась. Молодые люди с ограниченными возможностями получают здесь путёвку в жизнь, обретая и профессиональные, и социальные навыки. Теперь в Мультицентре обучаются не только выпускники интернатов – родители доверяют своих детей сотрудникам учреждения».

Работа, осуществлённая за три года, просто поражает. Молодые люди с ограниченными возможностями здоровья получают в Мультицентре трудовые и социальные навыки, позволяющие им чувствовать себя полноценными членами общества, а открытие Ресурсного центра – это прекрасная возможность решить непростые для большинства из них проблемы, такие как оформление документов, устройство на работу. При этом всё необходимое для инвалидов сосредоточено в одном месте.

Кроме того, ребят, обучающихся в Многопрофильном ресурсном центре, познакомят с основами предпринимательской деятельности и гарантируют помощь в запуске собственных бизнес-проектов. Воспитанники смогут получить информацию о современных технических средствах реабилитации, а вспомогательные средства инватехники здесь можно будет получить бесплатно в рамках государственных программ.

Руководитель Мультицентра социальной и трудовой интеграции Ирина Дрозденко познакомила гостей с обновлённым комплексом – с помещениями разного назначения, с мастерскими, где обучались ремеслу и творчеству воспитанники.

Торжественное мероприятие продолжилось в мультихолле, где с поздравлениями в адрес руководства и сотрудников Многопрофильного ресурсного центра выступили социальные партнёры учреждения.

Соб. инф.