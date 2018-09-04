Путепровод стоимостью 1,5 миллиарда рублей построят к 2022 году. Это позволит разгрузить движение автотранспорта на переезде.

Согласно установленному порядку до объявления конкурса необходимо провести общественные слушания. Дебаты по этому поводу с участием представителей правительства и «Ленавтодора» состоялись сегодня, 4 сентября. Участников слушаний проинформировали, что протяженность путепровода в районе станции Мельничный Ручей во Всеволожске (39-й километр региональной дороги «Санкт-Петербург – завод им. Свердлова – Всеволожск») составит 1,2 км, расчетная скорость движения – 60 км/ч, дорога будет четырехполосной.

Теперь, после дебатов, объявят конкурс, в котором могут принять участие все заинтересованные в строительстве этого транспортного узла компании.

Отметим, что проект реализуется по поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Его цель – разгрузка региональных трасс.

Ирэн ОВСЕПЯН