Владимир Бубёнов – жизнь, проведенная в полете

Совет ветеранов спорта и общественность поселка Токсово с прискорбием сообщает, что 1 сентября на 66-м году жизни скончался мастер спорта международного класса по прыжкам на лыжах с трамплина Бубёнов Владимир Анатольевич.

Владимир Анатольевич родился 4 мая 1953 года. Как летающий лыжник начал тренироваться в Томске. Из Томска переехал в Ленинград для обучения в техникуме физической культуры и спорта. На талантливого юношу обратил внимание известный ленинградский тренер Евгений Фомин. Бубёнов стал заниматься под руководством Фомина, а затем – когда его пригласили в сборную СССР – он тренировался у нашего земляка, мастера спорта международного класса Анатолия Жегланова.

Во время пребывания в сборной СССР Владимир Бубёнов в 1976 году занял первое место на всесоюзных соревнованиях в Нижнем Тагиле. В 1977 году на чемпионате мира по полетам на лыжах с трамплина он занял 18 место. В 1978 году занял второе место на Кубке СССР, который проходил в городе Горьком. В 1978 году он успешно защищал честь страны на одном из самых престижных международных соревнований среди прыгунов-профессионалов – Турне четырёх трамплинов. Кроме того, в 1978 году выступал на чемпионате мира на двух трамплинах: на 70-метровом и 90-метровом.

Техникум физической культуры и спорта Владимир Анатольевич окончил в 1972 году и получил распределение в Токсово. Некоторое время работал учителем физкультуры в Токсовской средней школе. Но главной сферой его деятельности стало преподавание в Кавголовской спортивной школе олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью, где он работал более 10 лет. Владимир Бубёнов был очень аккуратным, дисциплинированным тренером, пользовался уважением учеников. В последние годы Владимир Бубёнов работал тренером-преподавателем в Санкт-Петербурге – в Школе высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта.

Бывшие коллеги и товарищи по спорту выражают соболезнования родным и близким Бубёнова Владимира Анатольевича. Отпевание состоится в среду, 5 сентября, в 13.00, в посёлке Токсово, в соборе Святого Архистратига Божия Михаила.

Людмила ОДНОБОКОВА