С показа слайдов о бесланской трагедии начался вчера, 3 сентября, первый урок в школах Всеволожского района.

Горящие свечи. Красные и белые гвоздики и розы. Жуткие кадры человеческих трагедий: искореженный взрывами металл, кровь, слезы, растерянные, еще до конца не осознавшие масштаба происшедшего, люди. И здесь же лица тех, кто устроил этот ад на земле.

– Мы всегда должны помнить о трагедии североосетинского городка, чье название вот уже 14 лет на устах жителей всей России, – рассказывали учащимся педагоги. – Беда коснулась всех. То, что произошло, – невообразимо страшно и бесчеловечно. Даже дикие звери на такое не способны. Использование детей в качестве заложников в Беслане – жестоко. Вместе мы сильнее любого террора… Беслан – трагедия, о которой будут помнить десятилетиями. Нет никакого оправдания чудовищной акции боевиков.

– На фотографиях, которые нам сегодня показали, мне запомнились кадры, на которых запечатлены спасатели, которые выносили детей из ада, – делились впечатлениями после открытого урока школьники. – Говорят, что время лечит, но есть такие душевные травмы, которые остаются на века.

Ирэн ОВСЕПЯН