Во Всеволожске по благословению епископа Выборгского и Приозерского Игнатия открылась Православная гимназия. Это уже вторая православная школа в Выборгской епархии.

1 сентября в Православной гимназии при храме Спаса Нерукотворного Образа на Дороге Жизни состоялся праздник для первоклассников и их родителей, посвящённый началу учебного года.

К учащимся со словами приветствия и наставления обратился настоятель храма протоиерей Роман Гуцу, который является инициатором создания Православной гимназии. Затем первоклассники познакомились с классным руководителем, друг с другом и отправились на чаепитие с родителями и педагогами. А накануне в храме состоялся молебен на начало учебного года. Наряду с общеобразовательными предметами – чтение, письмо, математика, окружающий мир, музыка, технология и др. – в гимназии введен дополнительный предмет – Закон Божий.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО