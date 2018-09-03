В минувшую субботу, 1 сентября, на Юбилейной площади Всеволожска прошел праздник, посвященный 55-летнему юбилею города. В этот день здесь развернулась ярмарка с самыми разнообразными товарами, работали многочисленные аттракционы для детей. А на сцене выступали театр танца «Искушение», группа «Движение прямо», барабанное шоу Drum Time. Гвоздем праздника стало выступление группы «Город 312».

Мероприятие посетили почетные жители города и представители власти. Глава Всеволожского района Ольга Ковальчук обратилась к собравшимся с приветственным словом:

– От всей души поздравляю любимый город с юбилеем. Желаю ему становиться красивее с каждым днем. Каждому из жителей – радости в доме, тепла в душе, здоровья и счастья! Следом за ней к гостям обратился глава районной администрации Андрей Низовский:

– 55 лет – замечательная дата, это опыт и зрелость. Подарком к юбилею города стала детская поликлиника, которая открылась в этом году. В ближайшее время мы откроем Школу олимпийского резерва и Молодежный центр.

На мероприятии чествовали почетных жителей города. В этот день в их рядах прибыло. Знаком «Почетный гражданин города Всеволожска» была награждена Дина Коробкова. С 1980 года работает во Всеволожском районе. С 1989 г. в течение 22 лет Дина Михайловна – заместитель главного врача Всеволожской районной больницы по амбулаторно-поликлинической, затем по организационно-методической работе. В течение 3-х сроков подряд, с 2000 по 2014 год, избиралась депутатом Собрания представителей МО «Всеволожский район Ленинградской области», совета депутатов МО «Город Всеволожск» первого и второго созывов. С 2016 года работает помощником депутата Законодательного собрания ЛО Александра Матвеева. Также прошло вручение почетных знаков «За заслуги перед городом Всеволожском». Праздник завершился красочным салютом.

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА