Долгожданный детский сад в Сертолово принял малышей

Торжественное открытие детского сада № 2 состоялось сегодня, 1 сентября, в Сертолово. Мероприятие сопровождалось занимательной программой, детей веселили аниматоры, звучала веселая музыка. Поздравить малышей пришли губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава Всеволожского района Ольга Ковальчук, руководитель администрации Андрей Низовский и другие официальные лица.

– Так сложилось, что у детсада – непростая судьба, – отметил Александр Дрозденко. – Вначале по задумке строительной компании планировалось, что дошкольное учреждение станет коммерческим. Но компания не рассчитала своих возможностей и обратилась в администрацию Всеволожского района с просьбой выкупить данный объект. Однако, чтобы решить этот вопрос, районная власть должна была обратиться в правительство Ленинградской области. В итоге детсад был достроен за счет бюджетных средств. Кроме того, долгое время строительная комиссия не принимала здание, так как оно не соответствовало техническим требованиям. А ведь речь идет о безопасности детей, поэтому все недоработки нужно было устранить.

Отметим, что детсад проектировался на 240 мест, но, в соответствии с санитарными нормами, он будет доукомплектован до 300 человек. В здании 14 групповых помещений, каждое из которых имеет спальную, игровую комнаты, раздевалку и буфет. Кроме того, в детском саду оборудован бассейн.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА