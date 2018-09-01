Новый центр образования № 2, рассчитанный на 1175 школьников, и Муринская школа № 3 на 700 учащихся открылись сегодня, 1 сентября.

В торжественной линейке в новом Муринском центре образования № 2 приняли участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава Всеволожского района Ольга Ковальчук, руководитель администрации Андрей Низовский и другие чиновники. Учащимся зачитали поздравление от министра образования и науки России Ольги Васильевой.

– Дорогие первоклассники, для вас сегодня самый торжественный день, – отметил Александр Дрозденко. – Этот праздник запомнится надолго. За последние три года в Ленинградской области открылось больше школ, чем за последние двадцать пять лет. В этом году в 47-м регионе в первый класс пойдут 20 тысяч учащихся, что на одну тысячу больше по сравнению с прошлым годом. Школа – ваш второй дом и пусть здесь дети достигают новых вершин, и пусть здесь всегда будет царить радость и звучать детский смех.

Отметим, что новое учебное заведение оснащено современным оборудованием, 64 кабинетами для проведения уроков информатики, химии, физики, биологии и изучения иностранных языков. Актовый зал вмещает 705 человек, библиотеку с медиацентром и читальным залом. Спортивный блок включает несколько залов, в том числе зал для занятий мобильных групп с ограниченными возможностями здоровья.

– Конечно, мы очень рады сегодняшнему событию, но хотелось бы, чтобы в классах было меньше детей, – говорит мама семилетнего Ярослава Ольга Горянская. – Я сама педагог и считаю, что в небольших классах больше индивидуального подхода к каждому ученику. В Мурино мы переехали совсем недавно и повезло, что открылась такая современная, красивая и новая школа. Думаю, что руководство школы, учителя сумеют создать необходимую для хорошей учебы атмосферу.

Здесь была реализована новая концепция, согласно которой детсады и школы становятся одним юридическим лицом. Такой подход позволяет быстро определить ребенка из дошкольного учреждения в школу. Такой метод отлично зарекомендовал себя.

Александр Дрозденко отметил, что очередь в школы в Мурино ликвидируют к концу 2020 года. Кроме того, губернатор подчеркнул важность реализации программы «Стимул», которая позволит строить школы в области за счет средств из федерального бюджета.

– Буду учиться на одни пятерки, – присоединяется к разговору семилетний Ярослав. – А еще я хочу стать хорошим поваром и люблю помогать маме с готовкой!

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА