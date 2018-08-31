Александр Дрозденко откроет школу в Мурино и детский сад в Сертолово

1 сентября во Всеволожском районе губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко откроет в поселке Мурино, на бульваре Менделеева, новую школу на 1175 мест, а в городе Сертолово – новый детский сад на 240 мест.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, Александр Дрозденко примет участие в торжественной линейке и проведет для десятиклассников тематический урок об истории Ленинградской области. В новой школе учащиеся смогут заниматься в медицинской лаборатории, кабинете робототехники, издательском центре со студией дизайна и школьной телестудией.

Затем глава региона откроет сертоловский детский сад комбинированного вида № 2 на улице Кожемякина.