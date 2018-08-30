Посёлок Токсово и его окрестности всегда привлекали внимание людей творческих. В детстве Ольги Ивановны Усовой художники постоянно устраивались со своими мольбертами недалеко от её дома, чтобы запечатлеть на эскизах заросшие буйным зеленым «плюшем» берега и зеркальную гладь красивейшего озера. Правда, тогда пейзаж был другим: редкие скромные дома не нарушали девственный покой лесов, а озеро еще не подходило так близко к дому. С тех пор многое изменилось, и, к сожалению, не в лучшую сторону, а из прежних примет детства осталось большое раскидистое дерево, на котором девочку в оранжевом пальто любили рисовать художники.

Пальто сшила Оле мама, она была прекрасной швеёй и дочку свою старалась одевать красиво. Маленькая девочка в яркой одежде, как экзотическая птица на ветке, осталась, наверное, на эскизах многих живописцев. Только не узнать, где они теперь.

Не эти ли встречи с художниками зародили в юной душе интерес к рисованию? – задает себе вопрос Ольга Усова. Правда, до того момента, когда она взяла в руки кисть, прошло много-много лет. Жизнь вначале была заполнена учебой, потом интересной работой, отнимавшей всё время без остатка, семейными делами, а еще садом, требовавшим заботы. Так что до живописи руки дошли только на пенсии, когда свободного времени стало больше. И вот тогда в её сердце вошла акварель…

– А сподвигло меня вот что, – рассказывает Ольга Ивановна. – В марте прошлого года я ходила на выставку «На солнечной стороне» в Союзе художников и попала на бесплатный мастер-класс Эльвиры Мустафиной. Тогда же впервые взяла в руки краски.

– Вы взяли в руки акварель. А если бы мастер-класс был по маслу, вы бы сейчас масляными красками писали?

– Нет, я хотела заниматься акварелью, хотя это самая сложная техника в живописи. Люблю эту воздушность, лёгкость, прозрачность. Я называю её – лёгкое дыхание. Заметила: акварелью рано или поздно начинают заниматься многие архитекторы, а объясняют они это тем, что компьютер заменил их творческие порывы. Но есть и еще одно объяснение: когда архитекторы учились, у них было очень много «отмывок».

Это словечко из профессионального сленга архитекторов. Ольга Усова оканчивала санитарно-технической факультет Ленинградского инженерно-строительного института и знакома с некоторыми методиками работы архитекторов:

– Когда мы проектировали фасад, то тушью делали мягкие растяжечки: тень от дерева падает, кустик посажен. Такая техника чем-то сродни акварели.

Мастер-класс был первым шагом на новом поприще, а дальше уже было не остановиться. Ольга в течение года каждую неделю ездила на Невский проспект – на бесплатные занятия для людей «третьего возраста», которые проводят профессиональные художники, но, хотя они дали ей хорошие навыки, вынуждена была отказаться:

– Это была социальная группа, куда женщины приходят в основном пообщаться и чая попить. А у меня на дорогу в один конец уходило два часа… Слишком дорогое удовольствие. Пришлось купить компьютер. В интернете много мастер-классов, стала продолжать учиться. Только нужно понимать, что там 99% чепухи и только 1% – работа профессионалов.

Ольга Усова вполне может отделить зерна от плевел: она много лет посвятила творческой работе, а потому почерк профессиональных художников узнает безошибочно. После окончания вуза она только первые 12 лет работала по своей специальности – в организации ГлавЛенинграджилстрой, а после ликвидации Главка, в 1994 году, перешла в дополнительное образование: вначале во Всеволожский ДДЮТ, а затем в Областной центр дополнительного образования. База для нового вида деятельности у нее уже была подготовлена тремя годами учебы на курсах по конструированию и технологии пошива одежды и последующей преподавательской работой на курсах кройки и шитья – необычайно популярных в девяностые годы. Это была вторая работа Ольги Ивановны, которую она совмещала с профессией инженера-строителя.

Сферой профессиональных интересов педагога дополнительного образования Усовой стало декоративно-прикладное творчество. Позже, уже на факультете искусств Областного педагогического университета имени Пушкина, она вела два спецкурса: по истории костюма и по народным традициям Ленинградской области.

Жизнь, в которой было так много творчества, будто бы исподволь готовила Ольгу Усову к новому этапу – к раскрытию ждавших своего часа художественных способностей.

Она увлечённо пишет акварелью то, что так любит, – родные места. Они рядом, за оградой её дома, – выходи и запечатлевай мгновения уходящей красоты. Уходящей – потому, что строительство особняков в этих живописных местах грозит навсегда уничтожить веками создававшийся природой дивный пейзаж.

Дом Ольги превратился в её личную картинную галерею, куда любят приходить друзья самодеятельного художника. Нежные воздушные акварели на стенах, исполненные того самого «лёгкого дыхания», на самом деле требуют немалого труда и значительных финансовых затрат.

– Любое хобби – это очень дорого, – справедливо замечает Ольга Ивановна. – До этого моим увлечением был сад-огород. Самые лучшие растения и суперэлитные семена покупала на выставках, перепробовала только порядка 50 сортов картофеля. Оставила самый продуктивный. А вот фруктовые деревья у нас на болоте растут плохо, загнивают. Сейчас больше цветами занимаюсь.

Яркие цветы на участке дополняют художественную атмосферу дома, построенного Ольгой Усовой по собственному проекту рядом со старым родительским жилищем.

Хотя для Ольги Усовой работа с акварелью – это способ самовыражения и пишет она исключительно для себя любимой, ее картины уже начали свою выставочную жизнь. Первый маленький «вернисаж» прошёл в поселковой библиотеке, там акварели увидел краевед Владимир Кудрявцев и организовал выставку в Токсовском центре образования, где, собственно, и состоялось моё знакомство с Ольгой Усовой и её творчеством.

Не скрою, «зацепили» меня трогательные пасторальные овечки, мирно пасущиеся на лугу. Наверное, в каждом из нас живёт эта мечта о тихой жизни на природе как прапамять о рае земном. Захотелось узнать, как художник-любитель работает и чем живёт.

Через полтора месяца мы с коллегой приехали к Ольге в гости, прогулялись на берег озера, понаблюдали за творческим процессом в домашней мастерской. Впрочем, мастерская – это уже преувеличение. Она работает за обычным столом, который верно служит своей хозяйке много лет. Хорошая бумага, качественные кисти и акварельные краски – это всё, что необходимо для творчества художника-пейзажиста.

– Ольга, а почему вы пишете только пейзажи?

– Когда выходишь из дома, открывается такая красота, что хочется, чтобы другие люди тоже ее увидели. Мне нравится сам процесс рисования, только у меня всё же нет профессионального образования, поэтому я стремлюсь добиться какого-то уровня.

Уверены: обязательно добьётся! В посёлке нет объединения художников-любителей, но Ольга Ивановна постоянно бывает на петербургских выставках изобразительного искусства, много общается с профессиональными художниками, интересуется, советуется и неустанно работает.

Прощались мы с Ольгой Усовой друзьями, ведь она из тех людей, которые дарят окружающим добро, а её акварели – отражение души. Они создают чудесную ауру и хорошее настроение – с таким мы и покидали дом у озера…

Нина УСТИЧЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА