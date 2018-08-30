Всеволожских пенсионеров научат пользоваться порталами госуслуг

Общественная организация «Диалог поколений» объявила набор в новый социальный проект для людей старшего возраста «Электронные государственные услуги».

Пожилых людей в доступной форме обучат навыкам работы с порталами государственных услуг. Участвовать в проекте могут лица в возрасте старше 55 лет, не трудоустроенные, имеющие опыт работы на компьютере и в сети интернет.

Курс состоит из 6 занятий по 2 часа. Занятия будут проходить по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 72, офис 16. Регистрация на сайте: https://vk.cc/8qqe4E или по телефону 8 (813-70) 21-007. Участие в проекте бесплатное. Количество мест ограничено.