С 1 по 12 сентября на участке КАД в узле пересечения с трассой ЗСД и Дачным проспектом до транспортной развязки КАД с автомобильной дорогой А-180 «Нарва» (Таллинское шоссе) будут перекрыты две полосы движения.

Ограничение связано с проведением работ по устранению колейности покрытия проезжей части.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», будут перекрыты для движения автомобильного транспорта третья и четвертая полосы, по первой и второй полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий.