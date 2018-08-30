Театр «Отражения» объявляет набор ребят на новый творческий сезон

Молодежный музыкально-драматический театр-студия «Отражения» объявляет о наборе и зачислении в группы.

В основную группу набор ведется с 12 лет. Постановка музыкальных спектаклей, водевилей, мюзиклов. В класс «Художественное слово» приглашают ребят с 10 лет.

В программе – вокал, хореография, актерское мастерство, сценическая речь, искусство чтеца, сценическое движение.

Участие в конкурсах, фестивалях и мероприятиях г. Всеволожска, Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Справки по телефону: 8-911-255-73-56, Олег Иванович Шишов. https://vk.com/club79044391

Фото с репетиции спектакля «Онегин»