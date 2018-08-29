Энергетических рационализаторов наградили в правительстве

Сегодня, 29 августа, в правительстве Ленинградской области наградили за лучшие проекты по энергосбережению.

В рамках трех региональных конкурсов – «Энергомарафон-2017», «МедиаТЭК-2018» и «Лучший педагог по организации работы по воспитанию культуры энергосбережения среди учащихся» – были выбраны лучшие проекты по внедрению новейших технологий и пропаганде энергоэффективности. Теперь они станут участниками уже всероссийского марафона, итоги которого подведут в сентябре в Москве.

Отметим, что первое место среди педагогов завоевала Анжелика Ясницкая из Таицкой школы, второе – Галина Филимонова из Волосовской школы № 1, а третье разделили учителя из Лужского района Татьяна Чиркова и Наталья Лысенкова из Школы № 2 им. Героя Советского Союза А. П. Иванова. Победителями конкурса «Энергомарафон-2017» стали Наталья Опарина и Елена Белозерова из Выборгского района.

В региональном этапе конкурса «МедиаТЭК» победителями стали газеты «Тосненский вестник», «Приозерские ведомости», «Восточный берег», а также «Ореол-ИНФО» и самые активные пресс-службы региона. За активное и профессиональное освещение темы энергосбережения была отмечена и газета «Всеволожские вести».

– Просвещение населения Ленинградской области в вопросах энергосбережения сегодняшняя необходимость, – считает председатель областного комитета по топливно-энергетическому комплексу Юрий Андреев. – Одно дело, когда устанавливают энергосберегающие технологии, другое – когда объясняют важность данных новшеств.

В ходе мероприятия участники делились интересными наблюдениями, рассказывали и о наболевшем.

– Самая актуальная проблема в отрасли – задолженность за тепло, – рассказал в ходе мероприятия один из участников. – Интересный проект «Без долгов теплее» реализовали эксперты Энергосбыта и Службы судебных приставов. Переодевшись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, специалисты обошли несколько квартир. Владельцев домов, у которых не было долгов, «волшебники» одаривали подарками, а злостным неплательщикам вручали предписания. Такой подход привлек внимание Первого канала и в программе «Вечерний Ургант» ведущий подшутил над проектом. Кроме того, интересные проекты по энергосбережению реализуются с применением техники художественной живописи.

Ирэн ОВСЕПЯН