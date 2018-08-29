Престольный праздник храма Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни состоялся во Всеволожске сегодня, 29 августа. Торжество возглавил епископ Приозерский и Выборгский Игнатий, которого встретили хлебом-солью. Эта дата – день памяти перенесения Нерукотворного Образа Иисуса Христа из Эдессы в Константинополь – имеет для прихожан особое значение еще и потому, что 29 августа 1901 года состоялось освящение храма на Румболовской горе.

Владелица имения Е.В. Всеволожская выбрала дату освящения не случайно: 29 августа 1898 года скончался ее муж П.А. Всеволожский, а сам храм был задуман как семейная усыпальница.

Правящему архиепископу, который обратился к настоятелю, клирикам, прихожанам и гостям праздника с поздравлением, сослужил настоятель храма, благочинный Всеволожского округа протоиерей Роман Гуцу и представители духовенства епархии.

По случаю большого престольного праздника священнослужители облачились в золотые одежды, прихожане тоже почтили торжество нарядной светлой одеждой.

Благочинный Всеволожского округа с благодарностью принял поздравления от гостей – главы администрации Андрея Низовского и председателя областного комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Лиры Бурак.

Фото Антона ЛЯПИНА