Ребята из Всеволожского района стали бронзовыми призерами по перетягиванию каната III Всероссийского фестиваля дворового и национального спорта, проходившего в Самаре.

Команды 15 регионов России состязались в девяти индивидуальных и игровых видах спорта.

Кроме успешного выступления всеволожской команды, отличились юные футболисты из Тихвинского района, взявшие бронзовые медали по мини-футболу, и юноши-легкоатлеты из Гатчинского района, занявшие почетное третье место.

Напомним, 11 августа в Ломоносовском районе прошел региональный этап Летнего фестиваля дворовых и национальных видов спорта Ленинградской области. В фестивале приняло участие около 300 детей и взрослых из 10 районов Ленобласти. В общекомандном зачете Всеволожский район занял 1 место.