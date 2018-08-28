На педагогическом совете определили векторы развития образования во Всеволожском районе

Сегодня, 28 августа, более 750 учителей из всех поселений Всеволожского района приехали в Муринский центр образования № 1 на районный педагогический совет.

Началось мероприятие с награждения сильнейших в педагогической профессии. Грамоты из рук председателя областного комитета общего и профессионального образования Сергея Тарасова и заместителя главы районной администрации по социальному развитию Светланы Хотько получили педагоги, показавшие высокие результаты в прошлом учебном году, а также победители конкурсных программ различного уровня.

Деловую часть программы педагогического совета открыл Сергей Тарасов. Он рассказал о перспективных направлениях развития региональной и муниципальной систем образования. Это – внедрение обновленных образовательных программ и цифровых технологий, профориентация детей и молодежи, формирование системы учительского роста, механизмы оценки качества деятельности образовательных организаций, и, конечно, доступность образовательных учреждений для каждого.

Одна из основных задач, стоящих перед муниципальными чиновниками, – ликвидация второй смены в школах. О планах Всеволожского района по строительству и открытию новых образовательных учреждений рассказала председатель районного комитета по образованию Ирина Федоренко. 1 сентября в Мурино будут открыты две новые школы – на 700 мест и на 1175 мест. До конца года планируется ввести в эксплуатацию около 10 детских садов, в которые будут ходить более чем 1000 дошкольников. А долгожданный детский сад в Сертолово откроется уже в эту субботу, 1 сентября.

На ремонт имеющихся объектов образования к новому 2018–2019 учебному году было выделено около 300 млн рублей. Отдельное внимание уделяется созданию спортивных площадок, залов и стадионов. Сейчас заканчивается строительство стадиона в Школе № 4 г. Всеволожска, а в Агалатовском детском саду уже открыта новая спортивная площадка.

Фото Антона ЛЯПИНА