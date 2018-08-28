Недалеко от поселка им. Морозова, на съезде с Мурманского шоссе, под линией электропередачи была обнаружена несанкционированная свалка около полутонны останков крупного рогатого скота.

Вчера, 27 августа, туда выехали специалисты Станции по борьбе с болезнями животных Всеволожского района и провели все необходимые мероприятия: вывезли останки в Выборгский район на предприятие по утилизации биологических отходов, провели полную дезинфекцию места.

Начальник ветслужбы района Леонид Кротов сообщил, что этот случай не является уникальным, подобные могильники время от времени появляются во Всеволожском районе. Это дело рук недобросовестных производителей, безответственных лиц или нелегалов, которые избавляются на границе двух субъектов от просроченной или не соответствующей органолептическим показателям продукции. В пользу этой версии говорит заключение специалистов ветслужбы: «Кости без мышечной ткани, предположительно после обвалки, позвоночник имеет ровный распил, которого можно добиться исключительно специализированным оборудованием на производстве».

– Ветслужба передала всю информацию в областное Управление Роспотребнадзора, чтобы провести совместную проверку, установить организаторов свалки отходов и привлечь их к ответственности, – прокомментировали ситуацию в администрации Всеволожского района.