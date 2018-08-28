С 1 сентября поменяется маршрут автобуса № 441 – общественный транспорт поедет от «Меги Парнас» через станцию метро «Проспект Просвещения» к Тихой улице поселка Бугры.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, интервал движения автобусов составит 15 минут, время в пути – до 30 минут. Изначально будут курсировать четыре автобуса. При необходимости через месяц количество транспортных средств будет увеличено. Стоимость проезда составит 40 рублей. Льготные категории граждан смогут оплачивать проезд единым социальным проездным билетом.