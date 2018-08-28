Автобус из Бугров довезет до станции метро «Проспект Просвещения»

С 1 сентября поменяется маршрут автобуса № 441 – общественный транспорт поедет от «Меги Парнас» через станцию метро «Проспект Просвещения» к Тихой улице поселка Бугры.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, интервал движения автобусов составит 15 минут, время в пути – до 30 минут. Изначально будут курсировать четыре автобуса. При необходимости через месяц количество транспортных средств будет увеличено. Стоимость проезда составит 40 рублей. Льготные категории граждан смогут оплачивать проезд единым социальным проездным билетом.

28 Август, 2018
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